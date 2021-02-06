Fransa Kraliçesi Marie Antoınette 1973'te giyotinle idama götürülürken celladın ayağına bastıktan sonra hangisi söylemiş ve bu onun son sözü olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

FRANSA KRALİÇESİ MARİE ANTOİNETTE 1973'TE GİYOTİNLE İDAMA GÖTÜRÜLÜRKEN CELLADIN AYAĞINA BASTIKTAN SONRA HANGİSİNİ SÖYLEMİŞ VE BU ONUN SON SÖZÜ OLMUŞTUR?

A: Lütfen biraz dikkat eder misiniz?

B: Kim bu kaba adam?

C: Affedersiniz beyefendi, isteyerek yapmadım

D: İntikamınızı nazikçe alınız

Doğru cevap: C