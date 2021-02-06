Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenip Müslüman oldu!





SALGIN BİTİNCE GELECEK

Tarihi dizide Muhyiddin İbn-i Arabi karakterinin dini mesajlar içeren diyaloglarının hayatına yeni bir anlam kazandırdığına işaret eden Hatice, şunları söyledi: "İbn-i Arabi, dizideki en favori karakterim olmuştu. Onun söylediği sözler, beni çok düşündürüyor, bazen gözlerimin dolmasına neden oluyordu. Tarihe olan merakım beni diziye bağladı. İyi ki seyretmişim, bu dizi benim gözümü açtı ve İslam'ı tanıdım. Türkiye'ye taşınmayı bile düşündüm. Eğer salgın biterse haziranda bir ziyaret planlıyorum. Bu ihtimali düşünmek bile gözlerimi yaşartıyor."

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