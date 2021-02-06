Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenip Müslüman oldu!
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan kadın “Diriliş Ertuğrul” dizisinden etkilenip Müslüman oldu. “Hatice” ismini alan 60 yaşındaki kadın, “Allah, İslam, barış, adalet ve mazlumlara yardım hakkında duyduklarım çok ilgimi çekti” dedi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan ve İslam'ı seçtikten sonra "Hatice" adını alan 60 yaşındaki kadın, "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenerek Müslüman oldu.
Wisconsin eyaletinin küçük bir kasabasında yaşayan Amerikalı "Hatice", Müslümanlığa uzanan hikayesini anlattı. Eyaletin, "köy denebilecek kadar küçük nüfusa sahip" bir yerleşim bölgesinde yaşadığını belirten 6 çocuk annesi kadın, "Moralimin düzgün olmadığı bir gün Netflix'te gezinirken, 'Diriliş Ertuğrul' diye bir diziyle karşılaştım. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir tarihten bahsediyordu. Allah, İslam, barış, adalet ve mazlumlara yardım hakkında duyduklarım çok ilgimi çekti ve beni diziye bağladı" ifadesini kullandı.
60 yaşındaki Amerikalı, dizide en çok Ertuğrul, Turgut ve Selcan Hatun karakterlerini beğendiğini, Bamsı Alp'in ise gerçekte Ertuğrul'un yanında hiç bulunmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
SALGIN BİTİNCE GELECEK
Tarihi dizide Muhyiddin İbn-i Arabi karakterinin dini mesajlar içeren diyaloglarının hayatına yeni bir anlam kazandırdığına işaret eden Hatice, şunları söyledi: "İbn-i Arabi, dizideki en favori karakterim olmuştu. Onun söylediği sözler, beni çok düşündürüyor, bazen gözlerimin dolmasına neden oluyordu. Tarihe olan merakım beni diziye bağladı. İyi ki seyretmişim, bu dizi benim gözümü açtı ve İslam'ı tanıdım. Türkiye'ye taşınmayı bile düşündüm. Eğer salgın biterse haziranda bir ziyaret planlıyorum. Bu ihtimali düşünmek bile gözlerimi yaşartıyor."