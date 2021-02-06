2. Murad'ın Selanik'i, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiğindeki yaşlarının ortalaması yaklaşık kaçtır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

Soru : II. Murad'ın Selanik'i Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiğindeki yaşların ortalaması kaçtır?

A- 20,5

B- 24,5

C- 28,5

D- 32,5

CEVAP: 24,5

Fatih İstanbul'u Fethettiğinde 21 yaşında idi.

II.Murat Selanik'i 26 yaşında fethetti.

Kanuni Sultan Süleyman 27 yaşında Belgrad'ı fethetti.

74 toplam 3 e bölündüğünde yaklaşık 24,5 çıkmaktadır.