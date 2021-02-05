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Akıncı’nın yıldızı Erkan Bektaş sevenlerini korkuttu! Ameliyata alındı

Atv'nin sevilen dizisi 'da Komiser Kemal’i canlandıran sevenlerini korkuttu. Göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Bektaş, kalp damarlarında tıkanıklık olduğunun tespit edilmesi üzerine bypass ameliyatına alındı.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Akıncı’nın yıldızı Erkan Bektaş sevenlerini korkuttu! Ameliyata alındı

dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekrana gelen tiyatro, sinema ve dizide oyuncusu , göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu.

DURUMU İYİ

Kalbinde damar tıkanıklığı olduğu tespit edilen Bektaş, Şişli'de özel bir hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi.

KISA SÜREDE SETE GERİ DÖNECEK

Başarılı ameliyat sonrasında Erkan Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.

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