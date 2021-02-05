Akıncı’nın yıldızı Erkan Bektaş sevenlerini korkuttu! Ameliyata alındı

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Kalbinde damar tıkanıklığı olduğu tespit edilen Bektaş, Şişli'de özel bir hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi.