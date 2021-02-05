Akıncı’nın yıldızı Erkan Bektaş sevenlerini korkuttu! Ameliyata alındı
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'da Komiser Kemal’i canlandıran Erkan Bektaş sevenlerini korkuttu. Göğsündeki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Bektaş, kalp damarlarında tıkanıklık olduğunun tespit edilmesi üzerine bypass ameliyatına alındı.
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Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekrana gelen tiyatro, sinema ve dizide oyuncusu Erkan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu.
DURUMU İYİ
Kalbinde damar tıkanıklığı olduğu tespit edilen Bektaş, Şişli'de özel bir hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi.
KISA SÜREDE SETE GERİ DÖNECEK
Başarılı ameliyat sonrasında Erkan Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.