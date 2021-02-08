Ezo Sunal'ın karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Türk sinemasının usta oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda bebek beklediğini açıklayan Sunal, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Hamileliğinde 36. haftaya girdiğini belirten 37 yaşındaki oyuncunun paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

ANNE OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ezo Sunal, daha önce yayınladığı bu karesinde de "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Gül Sunal da kızının fotoğrafını, "Kemaaaaalllll !!!! Canımız kızımız anne olacak inşallah... Bir torunumuz daha oluyor... Umarım hissediyorsundur." diyerek paylaşmıştı.