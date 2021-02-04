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Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Kaya tüm koronavirüs kurallarını hiçe saydı

geçtiğimiz gün oğlu Kaya Çilingiroğlu ile Bebek'te görüntülendi. kurallarını hiçe sayan ve maskesiz dolaşan Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilere sert çıktı ve "Siz bana karışmayın" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Kaya tüm koronavirüs kurallarını hiçe saydı

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Feraya Çilingiroğlu'ndan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile Bebek sahilde maskesiz bir şekilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

"SİZ BANA KARIŞMAYIN"

Kaya Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" dedi. Gazetecilerden, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz. Sizin maskeniz yok" karşılığını vermesi üzerine Çilingiroğlu, "Siz bana karışmayın" dedi.

"SİZ SERT DAVRANAN GÖRMEMİŞSİNİZ"

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda oğluyla alışveriş turuna çıkmıştı. Çilingiroğlu, muhabirlerin kendisini görüntülemesine anlamsız bir tepki vermişti.

Mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" demişti.

Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden futbol yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt vermişti.

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