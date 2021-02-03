03 Şubat 2021, Çarşamba
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Ünlü oyuncu Elif Ada Başlamışlı’ya şok suçlama! Faturayı ödemeden kaçtı

Ünlü oyuncu , annesiyle birlikte gittiği güzellik merkezinde cilt bakımı, dolgu ve botoks yaptırdı. Ancak doktoru , "Faturayı ödemeden kaçtı" iddiasıyla Elif Eda Başlamışlı'dan şikayetçi olup karakola başvurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Ünlü oyuncu Elif Ada Başlamışlı’ya şok suçlama! Faturayı ödemeden kaçtı

Elif Eda Başlamışlı, annesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Levent'te bulunan bir güzellik merkezine gitti.

Anne-kız, sivilce izi tedavisi, dolgu ve botoks yaptırdı. Klinik, ünlü oyuncuya toplam 8 bin 500 liralık fatura kesti. Ancak iddiaya göre Başlamışlı, "Aşağıda araç bekliyor, IBAN numarası gönderin, parayı hemen havale edeceğim' diyerek klinikten ayrıldı.

'İFTİRA ATILIYOR'

Ancak olayın ardından klinik, ünlü oyuncuya ulaşamadı. Oyuncunun bağlı olduğu şirketin muhasebecisiyle yapılan görüşmeler de sonuçsuz kaldı.
Ücreti tahsil edemeyen kliniğin sahibi Mehmet Rahşan karakola başvurarak "Başlamışlı, faturayı ödemeden kaçtı" şikayetinde bulundu. Ünlü oyuncu ise ücreti ödediğini, kendisine iftira atıldığını belirtti.

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