Elit İşcan’a tacizden yargılanan Efecan Şenolsun'a 10 yıla kadar hapis talebi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, ona hakaret ettiği, bir sahnenin çekimini bekleyen Elit İşcan'ın yanına giden şüphelinin, İçcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Bir başka sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, bir anda İşcan'ın arkasından sarıldığı, uzaklaşmasını önlediği savunulan iddianamede, Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.