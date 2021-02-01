01 Şubat 2021, Pazartesi
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Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu: 2 kere test yaptırdım

MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını dile getiren oyuncu , yaşadığı süreci anlattı. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah’ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Farah Zeynep Abdullah hayranlarını korkuttu: 2 kere test yaptırdım

, MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını ifade etti.

"Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS'ten şüphelendi" diyen ünlü oyuncu, MS hastalığını araştırmak için kendisinden, iki kez omurilik sıvısı alındığını belirtti.

Abdullah, "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım 'Şampiyon' filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. 'Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım' dedim" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah'ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.

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