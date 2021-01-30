Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un 1.5 yıllık evliliği bitti
Manken Elif Ece Uzun, 1.5 yıl önce evlendiği Mehmet Tuş'dan ayrılma kararı aldı. Beş ay önce ikizlerini kucağına alan modelin, Instagram’dan eşiyle fotoğraflarını kaldırıp, takipten çıkması da dikkat çekti.
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Elif Ece Uzun'un 1.5 yıl önce evlendiği iş insanı Mehmet Tuş'tan boşanacağı iddia edildi. Beş ay önce ikizlerini kucağına alan modelin, Instagram'dan eşiyle fotoğraflarını kaldırıp, takipten çıkması da dikkat çekti.
FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Uzun'un yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği öne sürüldü.
ÇOCUKLARIYLA SAPANCA'YA YERLEŞTİ
Uzun'un çocuklarıyla ailesinin Sapanca'daki evine yerleştiği konuşuluyor.