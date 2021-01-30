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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un 1.5 yıllık evliliği bitti

Manken , 1.5 yıl önce evlendiği 'dan ayrılma kararı aldı. Beş ay önce ikizlerini kucağına alan modelin, Instagram’dan eşiyle fotoğraflarını kaldırıp, takipten çıkması da dikkat çekti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.01.2021
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Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş'un 1.5 yıllık evliliği bitti

Elif Ece Uzun'un 1.5 yıl önce evlendiği iş insanı Mehmet Tuş'tan boşanacağı iddia edildi. Beş ay önce ikizlerini kucağına alan modelin, Instagram'dan eşiyle fotoğraflarını kaldırıp, takipten çıkması da dikkat çekti.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Uzun'un yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği öne sürüldü.

ÇOCUKLARIYLA SAPANCA'YA YERLEŞTİ

Uzun'un çocuklarıyla ailesinin Sapanca'daki evine yerleştiği konuşuluyor.

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