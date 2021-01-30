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Akıncı’dan galibiyeti getiren konuşma! "Takım olacaksınız!"

Atv ekranlarında yayınlanan dizisi, aksiyonun yanı sıra duygu dolu sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Şükrü Özyıldız’ın canlandırdığı Fatih karakterinin yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına yaptığı motivasyon konuşması anlamlı içeriğiyle oldukça dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Akıncı’dan galibiyeti getiren konuşma! Takım olacaksınız!

Atv'nin sevilen dizisi , yayınlanan 5. bölümüyle maceraya devam etti. Bir yandan Akıncı olarak şehrini koruyan Fatih'in, diğer yandan tarih öğretmeni olarak görev yaptığı lisede gençlerle olan diyalogları takdir toplayan sahnelere imza atmaya devam ediyor. Bu diyaloglardan biri de Fatih'in yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına hitaben yaptığı konuşma oldu.

Aralarında kardeşinin de olduğu basketbol takımına saha kenarında motivasyon konuşması yapan Fatih, "Hepiniz kaybetmekten korkuyorsunuz, o yüzden kaybediyorsunuz. Eğer tek başınaysan kırılırsın. Ancak bir bütünsen o zaman karşındaki ne olursa olsun, onu yıkar geçersin. Tek bir vücut olacaksınız, birbirinizi duyacak, hissedeceksiniz. Takım olacaksınız." sözleriyle takımını yüreklendiren Fatih, maç sonunda takımın da kazanmasını sağladı.

Şükrü Özyıldız'ın başarılı oyunculuk performansı sergilediği bu sahne sosyal medyada da beğenilerek birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Proje tasarımını ve senaryosunu Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi paylaştığı Akıncı dizisinde; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi güçlü isimler yer alıyor.

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Akıncı’dan galibiyeti getiren konuşma! Takım olacaksınız! AKINCI’DAN GALİBİYETİ GETİREN KONUŞMA! "TAKIM OLACAKSINIZ!"

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