Akıncı’dan galibiyeti getiren konuşma! "Takım olacaksınız!"

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, yayınlanan 5. bölümüyle maceraya devam etti. Bir yandan Akıncı olarak şehrini koruyan Fatih'in, diğer yandan tarih öğretmeni olarak görev yaptığı lisede gençlerle olan diyalogları takdir toplayan sahnelere imza atmaya devam ediyor. Bu diyaloglardan biri de Fatih'in yardımcı koç olarak öğrencilerinden oluşan basketbol takımına hitaben yaptığı konuşma oldu.