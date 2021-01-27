Özgün: Beni o kötü dönemden Nida çekip çıkardı

"ÇOCUK ŞARKILARI ALBÜMÜMÜZÜN ANİMASYON VİDEOLARI HAZIRLANIYOR"

YouTube kanalınızda eşinizle birlikte çektiğiniz videolarınızı keyifle takip ediyoruz. Video yüklemeleri daha da sıklaşacak mı önümüzdeki süreçte? Farklı konseptler üreterek YouTube'da daha aktif olmak istiyor musunuz?

"En Güzeli" parçam YouTube kanalımıza hazırlık videosu gibi oldu. Şimdilerde yakında çıkacak olan "Çocuk Şarkıları" albümümüzün animasyonları üzerinde çalışıyoruz. Nida, Ediz, ben ve arkadaşlarımız çiziliyor. Dolayısıyla bu şarkıların videoları da YouTube kanalımıza yüklenecek. Biraz daha geniş içerikli bir kanal olsun istiyoruz. Akustik şarkılarım, çıkaracağım singlelar, müzik projelerim, çocuk şarkılarımızın animasyonları ve gündelik hayatımızdan kesitleri sunacağımız videolar gelecek. Instagram'da oğlum Ediz ile çektiğim videoları çok seviyorlar. Benden çok takipçisi olabilir Ediz'in. Videolarımda Ediz'i de çok görmek istiyorlar. Böyle farklı farklı içeriklerle birlikte YouTube kanalımızı canlandıracağız. Herkesin YouTube kanalı şahsi televizyon kanalı gibi oldu. Artık seyirciye oradan ulaşılıyor. Ben de iyi değerlendirmek istiyorum YouTube kanalımı.

"ÇOK EĞLENEN BİR AİLEYİZ"

Yeni projeniz "Çocuk Şarkıları" albümünden bahsetmek istiyorum. Ne zaman çıkıyor albüm? Bu projeye nasıl başladınız ve süreç nasıl gelişti?

Ediz doğduğundan beri herkes bana "Ediz'e şarkı yazmadın mı?" diye soruyordu. Ediz down sendromlu olduğundan yaşadığımız durum daha duygusal bir durum olduğu için muhtemelen benden hüzünlü şarkılar yazmam bekleniyordu. Ama işin iç kısmı öyle değil. Biz bu durumu kabullenmiş ve çok da eğlenen bir aileyiz. Ben de Ediz'in şarkılara olan ilgisini hep gördüm. Bir şeyleri şarkıyla öğrenmenin çocuklar için ne kadar kolay olduğunu gördüm. 5 senedir çocuk şarkısı dinliyorum. Ediz'i bir gün yatakta severken bir şey mırıldanmaya başladım. "Elma gibi kırmızı yanakların var, iki kaş iki gözün bir de burnun var, dudakların ve dilin inci gibi dişlerin…" gibi bir şeyler mırıldanmaya başladım. Beğenip hemen bir kenara yazdım. Nida da çok sevdi. Devam ettirmemi söyledi. Başka ne yazacağımı bilmiyordum. Eşim de "mevsimleri, renkleri, harfleri yaz" dedi. Ediz beklemeyi, sabretmeyi hiç bilmiyor. Biz sürekli "Aman oğlum dur bekle, aman kaydıraktan inerken bekle" diyerek geçiyor zamanımız. Beklemekle ilgili bir şarkı yazdım. Böyle böyle şarkılar ortaya çıkmaya başladı. Kısa bir süre içinde 10-12 şarkıyı tamamladım. Düzenlemeleri bitti, kayıtları bitti. Animasyonları bekliyoruz. İlk bölümü gelince yayınlayacağız. Tahminimce Şubat ayının sonunda albüm çıkacak.

Oğlunuzla olan iletişiminizi gıpta ederek izliyoruz. Çocuklar çoğu zaman cevaplarıyla, düşünceleriyle bizi şaşırtır. Ediz sizi en çok ne zaman hangi davranışıyla şaşırttı?

Ediz'in özel bir durumu var. Dolayısıyla biz ufacık bir hareketine bile şaşırıyoruz. Diğer çocuklara göre biraz daha geriden geliyor. Ediz şu anda 5 buçuk yaşındaysa 3 buçuk yaşlarında gibi davranıyor. Dolayısıyla büyüme süreci bizim için zorlayıcı gibi gözükse de diğer taraftan çok güzel geçiyor. Çünkü derler ya "keşke büyümese de biraz daha böyle kalsa, daha çok sevsek" diye. Bizde bu dönem daha uzun sürüyor. Ağzından çıkan bir harf, bir kelime, sokakta yürürken verdiği bir tepki, bir anda sözümüzü dinlemesi bizi şaşırtıyor. Çünkü inatçı bir çocuk Ediz. Kendi istemediği hiçbir şeyi yaptırmanızın imkânı yok. Çok denedik, olmuyor. Ufacık bir söz dinlemesi bile bizi çok şaşırtıyor. Biz her gün defalarca şaşırıyoruz.