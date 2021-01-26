Alime Toprak’ın cinayet itirafı Müge Anlı’ya damga vurdu! "Agatha Christie romanı okur gibi izledik"

Müge Anlı'nın Tatlı Sert'ini izlemek tıpkı Agatha Christie romanı okumak gibi. Son sayfaya gelene kadar katilin kim olduğunu merak edip duruyorsunuz. Ama sayfaları çevirirken güven duygunuz merak duygunuza sürekli galip geliyor: Çünkü katil nasıl olsa ortaya çıkacak...

Bu arada Atv stüdyolarının taşındığı Eyüpsultan ilçesinin Emniyet Müdürlüğü, Turkuvaz'ın yeni binasında büro açsa da, Müge'nin deşifre ettiği zanlıları teslim almak için polisler gün aşırı gelip gitmekten kurtulsa...