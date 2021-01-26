Yeşilçam'da 'Sezercik' adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, 2013'te boşandığı eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun, 12 yaşındaki görme engelli kızları Arzum Ayşe İnanoğlu'na kötü davrandığı iddiası ile velayeti almak için bir kez daha mahkemeye koştu. İnanoğlu, Baykasoğlu'nun kızına şiddet uyguladığını ve kızının bu konuyla ilgili Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde annesinin kendisine, "Git artık babanla yaşa seni istemiyorum" dediğini aktardı.

'KIZIM TACİZE UĞRADI'

Arzum'un bir gözü kısmen görse de diğer gözünün sadece ışık alabildiğine dikkat çeken İnanoğlu, annesinin kızına yeterli ilgiyi göstermediğini, aksine kızının fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti.

'DİRİ DİRİ MEZARA GİRDİM'

İnanoğu, kızının babaannesi Aysel İnanoğlu'na anlattıkları şeyler karşısında da tüylerinin diken diken olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Kızımın anlattığına göre; annesinin evine getirdiği bazı erkek arkadaşları, ona elle tacizde bulunmuş. Bunlar beni diri diri mezara soktu. Ben kızım için yaşıyorum. Onu cehennemden kurtarmak için mücadeleye devam edeceğim. Bu bir babanın çığlığıdır."