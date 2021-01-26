Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı! Müjde Ar kardeşi için dua istedi

YENİDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, beş gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"

Doktorların beyne atan pıhtıyı dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.