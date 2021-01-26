Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı! Müjde Ar kardeşi için dua istedi
Daha önce rahim ağzı kanseri atlatan ve 2,5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Müjde Ar, 8 Ocak’tan beri hastanede yattığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi. “Biricik kardeşim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz” diyen Ar, sevenlerinden de dua istedi.
DURUMU KRİTİK
Mehtap Ar'ın 8 Ocak'ta hastaneye yatırıldığını beliren Müjde Ar, "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. Beş gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık bir gün odasında kalabildi. Beyne pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz (Ar), Sezen (Aksu), Ercan (Karakaş) ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik... Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" dedi.
YENİDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Uzun süre hastanede kaldığı için kendisine de koronavirüs testi yapıldığını belirten sanatçı, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, beş gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.
"HERKESTEN DUA BEKLİYORUZ"
Doktorların beyne atan pıhtıyı dağıtmaya çalıştıklarını belirten Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.