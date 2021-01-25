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Orhan Gencebay kaza geçirdi! Sevim Emre İBB'ye isyan etti!

Usta şarkıcı , Bebek'te bulunan evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada düşerek parmağını kırdı. Gencebay'ın 1.5 ay önce de aynı yerde kaza geçirdiğini söyleyen , o bölgede yolların kötü olduğunu belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ne isyan etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Orhan Gencebay kaza geçirdi! Sevim Emre İBB'ye isyan etti!

Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı.

1.5 AY ÖNCE AYNI YERDE ALNINI YARDI

O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasını yaptı.

'CANIMIZ ALLAHA EMANET'

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Sevim Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.

Gencebay'ın parmağına atel takıldı.

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