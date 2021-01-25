25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ünlü isimlerin arasındaki kavga adliyeye sıçradı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü isimlerin arasındaki kavga adliyeye sıçradı! Mahkemeden flaş karar

’ndaki bir estetik merkezinin sahibi pratisyen hekim , ünlü makyaj sanatçısı ’e dava açtı. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Ünlü isimlerin arasındaki kavga adliyeye sıçradı! Mahkemeden flaş karar

'ndaki bir estetik merkezinin sahibi pratisyen hekim , ünlü makyaj sanatçısı 'e dava açtı. Taraflar arasındaki kavga büyüdü, davalar, uzaklaştırma cezaları derken bakın neler yaşandı.

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Aydın, 2 yıl önce Yurter'in yanağına dolgu, gıdısına yağ kırdırıcı işlem yapıldığını, 1 hafta sonraki kontrole gelmediğini, vücudundaki kapsüllenmelere karşı tıbbı tedavi önerdiğini ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yurter'in sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, halen tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.

HEKİM KAYDI YOK!

Aydın'ın yaptığı işlem sonrası yüzünde ve boynunda bezeler oluştuğunu belirten Arzu Yurter, kliniğin ruhsatsız olduğunu, Aydın'ın da 'nda hekim kaydının bulunmadığını ileri sürdü. Yurter'in uzlaklaştırmanın kaldırılması için yaptığı itiraz ise mahkemece reddedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA