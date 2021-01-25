Ünlü isimlerin arasındaki kavga adliyeye sıçradı! Mahkemeden flaş karar
Nişantaşı’ndaki bir estetik merkezinin sahibi pratisyen hekim Nalan Aydın, ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter’e dava açtı. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.
Nişantaşı'ndaki bir estetik merkezinin sahibi pratisyen hekim Nalan Aydın, ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter'e dava açtı. Taraflar arasındaki kavga büyüdü, davalar, uzaklaştırma cezaları derken bakın neler yaşandı.
2 AY YAKLAŞAMAYACAK
Aydın, 2 yıl önce Yurter'in yanağına dolgu, gıdısına yağ kırdırıcı işlem yapıldığını, 1 hafta sonraki kontrole gelmediğini, vücudundaki kapsüllenmelere karşı tıbbı tedavi önerdiğini ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yurter'in sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, halen tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.
HEKİM KAYDI YOK!
Aydın'ın yaptığı işlem sonrası yüzünde ve boynunda bezeler oluştuğunu belirten Arzu Yurter, kliniğin ruhsatsız olduğunu, Aydın'ın da Tabipler Odası'nda hekim kaydının bulunmadığını ileri sürdü. Yurter'in uzlaklaştırmanın kaldırılması için yaptığı itiraz ise mahkemece reddedildi.