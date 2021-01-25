Ünlü isimlerin arasındaki kavga adliyeye sıçradı! Mahkemeden flaş karar

2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Aydın, 2 yıl önce Yurter'in yanağına dolgu, gıdısına yağ kırdırıcı işlem yapıldığını, 1 hafta sonraki kontrole gelmediğini, vücudundaki kapsüllenmelere karşı tıbbı tedavi önerdiğini ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yurter'in sosyal medya ve bir televizyon kanalında kendisine 'sahte doktor' ile 'dolandırıcı' dediği için stresten kısmi felç geçirdiğini iddia eden Aydın, halen tedavi gördüğünü söyledi. Mahkeme, Yurter'e 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi.

HEKİM KAYDI YOK!

Aydın'ın yaptığı işlem sonrası yüzünde ve boynunda bezeler oluştuğunu belirten Arzu Yurter, kliniğin ruhsatsız olduğunu, Aydın'ın da Tabipler Odası'nda hekim kaydının bulunmadığını ileri sürdü. Yurter'in uzlaklaştırmanın kaldırılması için yaptığı itiraz ise mahkemece reddedildi.