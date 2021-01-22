Fatma Toptaş'a İspanya'dan teklif

DEMET AKALIN'A GÖNDERME

Muhabirlerin, Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözlerini örnek gösterip, "Erkek gücüne ihtiyaç duyduğunuz oluyor mu?" sorusuna Toptaş, "Son dönemde ekranlarda kadın hikayeleri anlatılıyor. Ben bu durumdan çok mutlu oluyorum. Erkek hikayelerinden bıkmıştık. Güçlü kadın hikayeleri beni mutlu ediyor. Bazen erkek gücüne ihtiyaç duyuluyor, niye duyulmasın? Yaradılış itibarıyla var. Gürkan canım benim, sağ olsun benim yardıma ihtiyacım olduğu her an yanımda. Karşılıklı yardımlaşmak çok güzel şey, bunu kadın ya da erkek diye sıfatlaştırmaya gerek yok. İnsan olan birbirine yardım eder. Hümanist bir insanım, kimlik ayırmıyorum" yanıtını verdi.