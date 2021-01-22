Fox spikeri İsmail Küçükkaya fena yakalandı! Koronavirüs yasaklarını hiçe saydı
Fox Tv’de sunduğu Çalar Saat programında, koronavirüs salgınına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyleyen İsmail Küçükkaya, yasakları ihlal etti. Kısıtlamaya rağmen kız arkadaşıyla birlikte Cihangir’de bir mekana giden Küçükkaya, 4 saat içeride kaldı. Çıkışta flaşların patlamasıyla şoke olan Küçükkaya, muhabirlere "Siz hangi gazetelere bağlısınız?" diye garip bir soru yöneltti.
Her sabah FOX TV'de koronavirüse karşı daha sert tedbirlerin alınması yönünde konuşan ve hükümete yönelik iftiralarda bulunan İsmail Küçükkaya, hem yasakları çiğnedi hem de gazetecileri engellemek için tuhaf soru yöneltti.
Geçtiğimiz aylarda eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulamasıyla gündeme gelen İsmail Küçükkaya Hürriyet'in haberine göre önceki akşam Cihangir'de bir mekandan kız arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.
KÜÇÜKKAYA'DAN HABER ENGELLEME SORUSU: HANGİ GAZETELERE BAĞLISINIZ?
Mekan çıkışı patlayan flaşlarla panikleyen genç kadın, hemen Küçükkaya'nın yanından uzaklaştı. Ünlü sunucu muhabirlerin yanına gelerek, "Sizler hangi gazetelere bağlısınız?" diye sordu. Bunun üzerine, 'Bizim size sorularımız var İsmail Bey." diyen muhabirler 20 Ocak doğum günü olan İsmail Küçükkaya'ya, "Saat 18.30'da elinide pasta ile girdiğiniz mekanda 4 saat kaldınız. Kutlamamı yaptınız?" sorusunu yöneltti.
Soruya yanıt vermeyen İsmail Küçükkaya, kız arkadaşı ile birlikte özel şoförünün kullandığı araca binerek uzaklaştı.
ESKİ EŞİNİ DÖVÜP, TEHDİT ETMİŞTİ
FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci şiddet gördüğünü belirten açıklamalar yapmıştı. Demirci, "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı. İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti.
Eda Demirci "Her gün hak, hukuk ve adaletten bahseden medya burada sus pus oldu. Çekindiler, böyle olunca olay çok farklı boyutlara taşındı." diyerek sus pus olan medya organlarını da eleştirmişti.