Fox spikeri İsmail Küçükkaya fena yakalandı! Koronavirüs yasaklarını hiçe saydı

ESKİ EŞİNİ DÖVÜP, TEHDİT ETMİŞTİ

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci şiddet gördüğünü belirten açıklamalar yapmıştı. Demirci, "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı. İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti.

Eda Demirci "Her gün hak, hukuk ve adaletten bahseden medya burada sus pus oldu. Çekindiler, böyle olunca olay çok farklı boyutlara taşındı." diyerek sus pus olan medya organlarını da eleştirmişti.