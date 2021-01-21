Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın kötü adamı Oktay Yavuz hayatını kaybetti. Bir süredir Maltepe'deki özel bir hastanede kanser tedavisi gören usta oyuncu, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağlamıştır.

Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır.

1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, "Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem." sözleri ile açıklamıştı.