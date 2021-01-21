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Kuruluş Osman'dan bir ilk! O platformda yayınlanacak

Çarşamba günleri Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan , reytinglerin zirvesinde yer almaya devam ederken bu başarısını yurt dışına da taşımaya devam ediyor. Yurt dışında da geniş hayran kitlesi bulunan Kuruluş Osman, ilk kez ve sadece Ortadoğu’nun en büyük dijital platformlarından ’de Kuruluş Osman izlemek için buluşuyor.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Kuruluş Osman'dan bir ilk! O platformda yayınlanacak

atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

EN BÜYÜK PLATFORMDA YAYINLANIYOR

Çarşamba akşamının reyting rekortmeni olan Kuruluş Osman, Türkiye'deki ve yurt dışındaki TV başarısının yanı sıra, yurt dışındaki platformlar aracılığıyla da ekranlara geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki Arap izleyici, değişen dünya ve gelişen teknolojiyle birlikte ilk kez ve sadece Ortadoğu'nun en büyük platformlarından Noor Play'de Kuruluş Osman izlemek için buluşuyor.

HAFTALIK OLARAK YAYINLANIYOR

Platform, yoğun ilgiden dolayı diziyi haftalık ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlıyor. Arap dünyası, 420 milyonu aşan nüfusuyla 2006 yılından beri Türk dizilerini severek izliyor.

Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor…

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