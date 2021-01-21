Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Savaş sahnesi damga vurdu

Türk kağanlarından gelen emanetleri ele geçirmek için uğraşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise zaferi kutlamak bahanesi ile obaya gelip Osman Bey'le görüştü. Söğüt'teki ticareti canlandırmak istediklerini söyleyen ikiliye Dündar Bey de destek verdi. Osman Bey, tüccarların korunma taleplerini kabul ederken, bu görevi beylik amacına ulaşabilmek için Osman Bey'le iyi geçinmeyi bir taktik olarak benimseyen Dündar Bey'e verdi.

