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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Savaş sahnesi damga vurdu Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Savaş sahnesi damga vurdu
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 42. bölümü reytingleri altüst etti. Türk beylerinin şehit edilmesinin intikamını almak için kollarını sıvayan Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği görkemli savaş sahnesi geceye damga vurdu. Kuruluş Osman, sosyal medyada da #Osmanlılar etiketiyle dünya gündeminde yer aldı.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 12:14
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 42'nci bölümüyle reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.
'Kuruluş Osman', #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 42'nci bölümüne Osman Bey ve alplerinin Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği görkemli savaş sahnesi damga vurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Söğüt'teki toya katılmak üzere uç bölgesine gelen Türk beylerinin şehit edilmesini intikamını almak üzere fırsat kollayan Osman Bey, Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerinin istihbaratını alınca hemen harekete geçti. Alpleri ile birlikte Bizans birliklerinin yoluna dikilen ve yaptığı planla düşmanı perişan eden Osman Bey, kıyasıya savaştan galip ayrıldı. Bu zafer uç bölgesinde sevinçle karşılandı.
Büyük umutlar bağladığı birliklerin tuzağa düştüğünü öğrenen Nikola ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. İmparator tarafından tekfurların başı ilan edilen ve taç giyen Nikola, Haçlı birliğini kurarak Türkleri bölgeden atacağına dair ant içti. Savaş ganimetleri ile Kayı Obası'nı ihya eden Osman Bey, kendisine düşen payı ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Zaferin ardından otağdaki ziyafette buluşan Kayı beyleri ve hatunları, bir hayırlı haber daha aldı: Boran Alp ve Gonca'nın evlilik kararı Osman Bey tarafından ilan edildi.
Türk kağanlarından gelen emanetleri ele geçirmek için uğraşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise zaferi kutlamak bahanesi ile obaya gelip Osman Bey'le görüştü. Söğüt'teki ticareti canlandırmak istediklerini söyleyen ikiliye Dündar Bey de destek verdi. Osman Bey, tüccarların korunma taleplerini kabul ederken, bu görevi beylik amacına ulaşabilmek için Osman Bey'le iyi geçinmeyi bir taktik olarak benimseyen Dündar Bey'e verdi.