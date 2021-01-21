Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü oyuncu Güven, asıl kendisinin Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık tarafından uzlaşma bürosuna gönderilen dosyada uzlaşma sağlanamayınca soruşturma devam etti.

Bugün 13.30'da İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek davada Ozan Güven, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturmayı tamamlayan ve iddianame hazırlayan başsavcılık, bu kişinin, hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Deniz Bulutsuz'un "şüpheli", Ozan Güven'in de "müşteki" olduğu "basit yaralama" dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderilmişti.

Ozan Güven aleyhindeki iddianameyi kabul eden İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 21 Ocak 2021'de yapılmasını kararlaştırmıştı.