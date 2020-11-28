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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ozan Güven’in darbettiği Deniz Bulutsuz ilk kez konuştu: ‘Kendimi çok kötü hissediyorum’ Ozan Güven’in darbettiği Deniz Bulutsuz ilk kez konuştu: ‘Kendimi çok kötü hissediyorum’
Ozan Güven'in darbettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, aldığı darp raporuyla suç duyurusunda bulunmuş, Güven hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Deniz Bulutsuz, yaşanan olay sonrası ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 09:57
Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken görüntülenen Deniz Bulutsuz, muhabirlerin dava süreciyle ilgili sorularını yanıtladı.
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Bu konuyu konuşmaktan rahatsız olduğunu belirten Bulutsuz, "Bu konular açıldığında kendimi çok kötü hissediyorum. Lütfen sormayın'' yanıtını verdi.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven'in model Gizem Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, Ozan Güven-Gizem Yıldırım çiftinin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi.
İkilinin birliktelikleri, Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.