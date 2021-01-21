Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddia edilen Ozan Güven hakim karşısına çıktı

DENİZ BULUTSUZ'UN İFADESİ: YAŞANANLAR ÇOK AĞIRDI

Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin "Olayın bir özetini geçmek ister misiniz?" demesi üzerine, "Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim. Yaşananlar çok ağırdı. Müşteki sanığın suçlamalarını kabul etmiyorum. Belki canımı kurtarmaya çalışırken olmuştur. Bana gelen darbelere engel olmaya çalışırken olmuştur" ifadelerini kullandı.

Olaydan hemen sonra Ozan Güven'in aracını alması konusunda Deniz Bulutsuz, "Ben aracı Ozan'dan istemedim. O gece olayı, evine gittiğim arkadaşım ve Ozan'ın şöförü biliyordu. Ben o haldeyken vücudumda yaralar varken başkasına açıklama yapmak istemedim, görülmek istemedim. Direkt Ozan'la değil şoför ile iletişime geçtim ve kaçmak istedim." dedi.

"BİLİNCİMİ KAYBETTİM ÜZERİME SU DÖKEREK UYANDIRDI"

Alıkoyma iddiasına Deniz Bulutsuz, "Ev iki katlı müstakil. Darbe almaya üst katta başladım çenemden orada darbe aldım. Abajurun cam kısmıyla vurdu. Merdivenden hemen sonra çıkış kapısı var. Merdivende saçımdan tutup duvarlara vurdu. Aşağı yuvarlandım. Pencereden sesimi duyurmak için bağırdım. Belki biri sesimi duyar umuduyla. Pencereyi kapatıp engel oldu. Bu esnada çok darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek uyandırdı. Darbe almaya devam ettim. Kapının önündeydim ve arkasını dönünce çıktım. Ayakkabısız biçimde sokağa adım attım" şeklinde anlattı.