Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddia edilen Ozan Güven hakim karşısına çıktı
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven avukatlarıyla geldi. Her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söyledi. Bulutsuz, mahkemedeki ifadesinde, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi. Mahkeme duruşmayı ertelerken, Ozan Güven'in vareste tutulmasına karar verildi.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ozan Güven hakim karşısına çıktı
İki eski sevgili birbirlerinden şikayetçi olmuştu. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önce Deniz Bulutsuz avukatlarıyla geldi. Daha sonra da Ozan Güven avukatıyla geldi. Her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söyledi. Müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti. Duruşma ifadelerin alınmasıyla devam ediyor. Duruşmada Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'den şikayetçi olduğunu söyledi.
DENİZ BULUTSUZ'UN İFADESİ: YAŞANANLAR ÇOK AĞIRDI
Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin "Olayın bir özetini geçmek ister misiniz?" demesi üzerine, "Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim. Yaşananlar çok ağırdı. Müşteki sanığın suçlamalarını kabul etmiyorum. Belki canımı kurtarmaya çalışırken olmuştur. Bana gelen darbelere engel olmaya çalışırken olmuştur" ifadelerini kullandı.
Olaydan hemen sonra Ozan Güven'in aracını alması konusunda Deniz Bulutsuz, "Ben aracı Ozan'dan istemedim. O gece olayı, evine gittiğim arkadaşım ve Ozan'ın şöförü biliyordu. Ben o haldeyken vücudumda yaralar varken başkasına açıklama yapmak istemedim, görülmek istemedim. Direkt Ozan'la değil şoför ile iletişime geçtim ve kaçmak istedim." dedi.
"BİLİNCİMİ KAYBETTİM ÜZERİME SU DÖKEREK UYANDIRDI"
Alıkoyma iddiasına Deniz Bulutsuz, "Ev iki katlı müstakil. Darbe almaya üst katta başladım çenemden orada darbe aldım. Abajurun cam kısmıyla vurdu. Merdivenden hemen sonra çıkış kapısı var. Merdivende saçımdan tutup duvarlara vurdu. Aşağı yuvarlandım. Pencereden sesimi duyurmak için bağırdım. Belki biri sesimi duyar umuduyla. Pencereyi kapatıp engel oldu. Bu esnada çok darbe aldım. Kapının olduğu yerde bilincimi kaybettim. Üzerime su dökerek uyandırdı. Darbe almaya devam ettim. Kapının önündeydim ve arkasını dönünce çıktım. Ayakkabısız biçimde sokağa adım attım" şeklinde anlattı.
OZAN GÜVEN'İN İFADESİ: SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM
Ozan Güven, mahkemeye yazılı savunma sundu. Savunmanın dışında söz verilen oyuncu, "Verdiğim ifadeye ekleyeceğim bir şey yoktur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim" dedi.
AYRILMAK İSTEDİM DENİZ ÇILDIRDI
Ozan Güven,"Olay gecesinden yaklaşık 5 ay önce yazdığım bir şey ilişkinin dinamikleri değişiyor. Sırf bağırdığım için utandığımı ifade ettim. Bağırdığım için özür mektubu yazdım. Bağırdığım için pişman olan ben böyle bir şey yapamam. 4 kez ayrılmak istedim. Anlaşamıyorduk bayılma numarası yapıyordu. 5-6 gün önceki bir yazının gündeme gelmesi niyeti ortaya koyuyor." dedi.
OZAN ALKOL ALINCA KÜFÜR EDER HUYSUZ OLUR
Ozan Güven'in avukatının "Deniz hanım çirkin söz işittiyse neden eve gitti acaba affetmiş miydi ?" sorusunun üzerine Deniz Bulutsuz," O hakareti tekrardan ağzıma almak istemiyorum. Ozan'ın arkadaşlarının önünde yapıldı. Kendisini affetmedim böyle bir durumda benim tercihim duyduğum şeyi insanların önünde büyütmek olmadı. Daha öncede Ozan alkol alınca küfür eder, huysuz olur. O haldeyken üzerine gidilmez. " sözleriyle yanıt verdi.
"SENİ TÜRKİYE'YE REZİL EDECEĞİM"
Yazılı savunmayı okuyan hakimin "Sadece abajur yüzünden olduğu yazıyor. Diğer yaralanmalar nasıl oldu?" diye sorması üzerine Güven, "Ben kendisine vurmadım. Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı. Ben de aşağı inip yara bandı getirdim. Sonrasında bana, 'Sen bana vurdun. Seni Türkiye'ye rezil edeceğim' dedi. Abajurun kırıldığı iddiası yalandır. Gerekirse abajuru getirebilirim" dedi.
HAKİM ÇENESİNDEKİ İZE BAKTI
İfadenin ardından hakim Deniz Bulutsuz'a çenesinde iz kalıp kalmadığını sordu. Bulutsuz'un "Kaldı" demesi üzerine izi görmek isteyen hakim, Bulutsuz'u yanına çağırdı. Deniz Bulutsuz'un çenesine bakan hakim, tutanağa, "Diyalog mesafesinden çok dikkatli bakıldığında izin farkedildiği görüldü" şeklinde yazdırdı.
OZAN GÜVEN'İN RAPORU KABUL EDİLMEDİ
Son olarak Ozan Güven'in avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının dosyaya müdahil olma talebinin reddedilmesini, teknik bir rapor alınmasını talep etti. Deniz Bulutsuz'un avukatı, "Ozan Güven'in raporu özel bir hastaneden alınmış. En son adli muayene raporunda çelişkiler var. İmzası ters atılmış. " iddiasında bulundu. Ozan Güven, " İmza ve yazı bana ait. İncelediğime göre isimde ters çıkmış. Kağıt mı ters anlayamadım." dedikten sonra mahkeme huzurunda imza atıp karşılaştırıldı
DURUŞMA ERTELENDİ
Alınan beyanların ardından olayı gören kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, taraflara delillerini bildirmesi için süre verdi. Mahkeme ayrıca Deniz Bulutsuz'un çenesindeki yara izinin kalıcı olup olmadığı konusunda rapor alınmasına hükmetti. Suç aleti sayılan abajurun silahtan sayılıp sayılamayacağının tespiti için bir sonraki çelse getirilmesine karar veren mahkeme, Ozan Güven'in duruşmalardan vareste (duruşmalara gelme zorunluluğu kalktı) tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
OZAN GÜVEN DE DARP RAPORU ALMIŞTI
Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu almıştı. Ünlü oyuncu ayrıca, Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olmuştu. Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma ise Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmişti. Ancak taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamamıştı.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in sevgili oldukları dönemde arkadaşlarının evine gittikleri, Deniz'in eski ilişkisinden konu açılınca Ozan Güven'in "Bunları anlatmaya ne gerek var? Nasıl s.... de anlat bari..." şeklindeki sözlerle hakaret ettiği belirtildi.
Daha sonra çift arasında Ozan Güven'in evinde 13 Haziran 2020 günü, saat 00.30'da ikamette yalnız bulundukları sırada tartışma çıktığı, Güven'in elleri ve abajurla Deniz'i darp ettiği belirtildi. Gitmek isteyen Deniz Bulutsuz'a, küfür ederek "Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim" dediği öne sürülen Ozan Güven'in, Bulutsuz'a elleriyle vurduğu, telefonu aldığı ve evden çıkmasına engel olduğu ifade edildi. Deniz Bulutsuz, daha sonra Güven'in şoförü tarafından kendisinin önce bir benzin istasyonuna, daha sonra da arkadaşının evine götürüldüğünü belirttiği de iddianamede yer aldı.
Ozan Güven ise ifadesinde, arkadaşlarının evindeki sözleri doğrularken küfür etmediğini, evde aralarında tartışma çıktığı, yere düşen abajur sapını Deniz Bulutsuz'un eline aldığı, abajur sapını almak isterken Deniz'in çenesine çarptığını, sinir krizi geçirdiğin düşündüğü Deniz'i sakinleştirmeye çalıştığını, başaramayınca şoförünü aradığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi. Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.