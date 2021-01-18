18 Ocak 2021, Pazartesi
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Şeyda Coşkun yine yasakları hiçe saydı!

Birçok ünlü ismin spor eğitmenliğini yapan , Kuruçeşme'de görüntülendi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarda olan Coşkun, izin belgesi olduğunu belirtirken, maskesiz dolaşması dikkat çekti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Şeyda Coşkun yine yasakları hiçe saydı!

Şeyda Coşkun, önceki gün sokağa çıkma yasağında Kuruçeşme'de görüntülendi. Bebek'teki nöbetçi eczaneye gittiğini söyleyen diyetisyen, "İzin belgem var" dedi. Coşkun'un maske takmaması ise şaşırttı.

MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Şeyda Coşkun, geçtiğimiz ayın sonunda da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

SPOR YAPARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kendisini her ne kadar; "Spor yapmıyoruz, izin belgemiz var" diyerek savunsa da Arnavutköy-Rumelihisarı hattı boyunca tempolu bir şekilde yürüyüş yapıyor olması pes dedirtmişti.

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