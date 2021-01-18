Itır Esen’in tepki çeken görüntülerinin ardından AKUT’tan açıklama!

Bu tepkilerin ardından projede adı geçen AKUT Vakfı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

Fashion TV'nin Atıl Kutoğlu, Dilek Hanif, Vural Gökçaylı, Ahmet Erarslan gibi dünyaca ünlü 10 modacı ile birlikte, beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği, "Sesimi Duyan Var Mı?" adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı'nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik.

Projenin yürütücüleri, Fashion TV'nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için Vakfımızdan destek istemişlerdir.