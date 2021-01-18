Sertab Erener mahsur kaldı!

Dijital konserlerinin ardından yeniden Bodrum'a dönen Sertab Erener, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kaldı.

YAZ LASTİKLERİYLE YOLA ÇIKTI

Şoförünün yaz lastiklerini değiştirmemesinden dolayı kış gününde yolculuğuna uygun olmayan bir lastikle devam eden şarkıcı, Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

"POLİSLER SAĞ OLSUN"

Şarkıcı, sosyal medyadan yaşadığı durumu "Polisler sağ olsun, bizimle çok ilgilendiler. 161'den bir saat içinde çekici geldi. Soma'ya kadar çekicin üstünde gidiyoruz. Karın bittiği bölgeden yola devam edeceğiz umarım'' sözleriyle anlattı. Sanatçı, saatler sonra Bodrum'a ulaştı.