Itır Esen’den tepki çeken hareket! Deprem enkazı üzerinde poz verdi!
Itır Esen ve AKUT Vakfı'nın depreme farkındalık yaratmak adına gerçekleştirdiği ekinliğe tepki yağdı. Daha önce 15 Temmuz Şehitleri için sarf ettiği sözlerle şimşekleri üzerine çeken Esen'den şimdi de enkazın üzerine çıkarak poz verdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler hakkında Esen'den henüz bir açıklama gelmedi.
Itır Esen ve AKUT Vakfı'nın depreme dikkat çekmek için hayata geçirdiği farkındalık etkinliği ortalığı karıştırdı. Esen'in abiye elbise ve takılarla deprem enkazı üzerinde poz vermesine tepki yağarken, AKUT Vakfı da nasibini aldı. Vatandaşlar sosyal medyada, 'Bu nasıl farkındalık?' diye sitem etti.
TEPKİ ÇEKEN DEPREM ETKİNLİĞİ
Itır Esen ve AKUT Vakfı, depreme karşı farkındalık yaratmak için hazırladığı etkinlik ile şimşekleri üzeriene çekti. Onlarca insanın kabusu olan enkazın üzerine çıkan Itır Esen, yırtmaçlı elbisesi ile pozlar verdi. Görüntüler amatör kameralar tarafından kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Etkinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.
ORDA KAÇ İNSAN HAYATINDAN OLDU?
Sosya medyada Itır Esen ve AKUT Vakfı'na gelen tepkilerden bazıları şöyle:
- Bu nasıl farkındalık yaratmak?! Dalga geçer gibi... Orda kaç insan hayatından oldu? Kaç insanın evi yuvası yıkıldı? Kendisin reklamını mağdur insanlar üzerinden yapması büyük rezalet.
- Altında canlar mı ölmüş, insanların malı mülkü mü hiç olmuş. Amaaaaan kimin umrunda bunlara tak takıştır üstüne çıkar.
- Depreme farkındalık için enkaz üstünde çekim yapmaları çok normal ama abiye ile süslü takılar ve makyaj ile çekim yapması baya tuhaf. Ne anlatmak istiyorlar, bu nasıl bir farkındalık? Keşke depremde kalan insanların duygularını yansıtan bir çekim olsaydı...
- Onun poz verdiği taşın altında çok canlar kayboldu.
- Peki AKUT Vakfı'nın bundan haberi var mı ? Velev ki var diyelim. Bu nasıl bir farkındalık ? Biri bize açıklasın.
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