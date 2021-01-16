Yavuz Bingöl kısıtlamada denetim yapan polislere çorba dağıttı

Muhsin Şaşmaz'ın yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba dağıttığını basından takip ettiğini belirten Yavuz Bingöl, "Muhsin Bey benim arkadaşım. Kendisi yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba dağıttığını basından gördüm. Bunun üzerine telefonla aradım ve 'Beraber dağıtalım' dedim. Çok güzel bir uygulama. İnşallah her il ve ilçede böyle değerli iş adamlarımız çıkar.

