Şeyma Subaşı’nın banka hesabını ifşa eden bankacı hakim karşısına çıktı! Davada flaş gelişme
Şeyma Subaşı’nın nafaka bilgilerini ifşa eden bankacı hakim karşısına çıktı. Subaşı’nın 125 bin lira nafaka aldığını gösteren banka hesap görüntüsünü paylaştığı iddiasıyla yargılanan bankacı Fulya A. savunmasında, “Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım” dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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Şeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin liranın afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.
HUKUKSUZ KAYIT
Kişisel verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.