Seda Bakan'ın kızıyla paylaşımına beğeni yağdı

Geçtiğimiz yıl anne olan ve kısa bir süre önce setlere dönen Seda Bakan, sette çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kucağına oturttuğu kızı Leyla'nın kendisine makyaj yaptığı anları paylaşan Bakan, bu fotoğrafa "Tabii ki makyaj seviyoruz" notunu düştü. Bakan'ın paylaşımına beğeni yağarken birçok ünlü isimden de yorum geldi.