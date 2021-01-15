Gözler Maraşlı dizisinin 2. bölümünde! Savaş başlıyor
ATV'nin Maraşlı dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı. 2. bölüm fragmanı yayınlanan Maraşlı'da neler olacağı heyecanla bekleniyor. Ailenin her bir ferdi kendisi için şüpheli durumunda olan Maraşlı, Mahur'u koruma görevine geri dönüyor. Peki Türkiye'nin merakla beklediği Maraşlı dizisinin 2. bölümünde neler yaşanacak?
Maraşlı, kızını zor duruma sokanların Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?
MAHUR'UN PLANI BAŞARILI OLACAK MI?
Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?
Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?