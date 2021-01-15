Gözler Maraşlı dizisinin 2. bölümünde! Savaş başlıyor

MAHUR'UN PLANI BAŞARILI OLACAK MI?

Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?