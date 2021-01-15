15 Ocak 2021, Cuma
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Jessica May'den bebek açıklaması

Son olarak Atv'de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisiyle ekrana gelen , önceki gün fotoğrafçı eşi ile Etiler'de görüntülendi. Bir senedir göremediği ailesini özlediğini söyleyen May'den bebek açıklaması geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Jessica May'den bebek açıklaması

Maria ile Mustafa dizisiyle gönülleri fetheden Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

AİLESİNİ ÖZLEDİ

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden May, "Brezilya'ya gitmek istiyordum ama olmadı. Bir senedir ailemi göremedim' dedi.

BEBEK AÇIKLAMASI GELDİ

Ünlü oyuncu "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Anne olmak için çok erken. Kariyerime odaklandım."

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