Jessica May'den bebek açıklaması
Son olarak Atv'de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisiyle ekrana gelen Jessica May, önceki gün fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara ile Etiler'de görüntülendi. Bir senedir göremediği ailesini özlediğini söyleyen May'den bebek açıklaması geldi.
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Maria ile Mustafa dizisiyle gönülleri fetheden Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile birlikte Etiler'de görüntülendi.
AİLESİNİ ÖZLEDİ
Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden May, "Brezilya'ya gitmek istiyordum ama olmadı. Bir senedir ailemi göremedim' dedi.
BEBEK AÇIKLAMASI GELDİ
Ünlü oyuncu "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Anne olmak için çok erken. Kariyerime odaklandım."