Jessica May'den bebek açıklaması

Maria ile Mustafa dizisiyle gönülleri fetheden Jessica May, eşi Hüseyin Kara ile birlikte Etiler'de görüntülendi.

AİLESİNİ ÖZLEDİ

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden May, "Brezilya'ya gitmek istiyordum ama olmadı. Bir senedir ailemi göremedim' dedi.

BEBEK AÇIKLAMASI GELDİ

Ünlü oyuncu "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Anne olmak için çok erken. Kariyerime odaklandım."