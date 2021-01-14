Koronavirüse yakalanan Songül Öden'den güzel haber
Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden, kendisini evinde karantinaya almıştı. Durumu ağırlaşan güzel oyuncu eşiyle birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Öden'den güzel haber geldi. Güzel oyuncu ve eşi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.
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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Eşiyle birlikte hastanede tedavi altında olan Öden'den güzel haber geldi.
"KRİTİK BİR DURUM YAŞAMIYORUZ"
Taburcu olan güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hastane ve doktoruna teşekkür etti. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Öden, "Kritik bir durum yaşamıyoruz. Eşimle (Arman Bıçakçı) hastalığı atlattık" açıklamasını yaptı.