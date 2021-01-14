Koronavirüse yakalanan Songül Öden'den güzel haber

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Eşiyle birlikte hastanede tedavi altında olan Öden'den güzel haber geldi.

"KRİTİK BİR DURUM YAŞAMIYORUZ"

Taburcu olan güzel oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hastane ve doktoruna teşekkür etti. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Öden, "Kritik bir durum yaşamıyoruz. Eşimle (Arman Bıçakçı) hastalığı atlattık" açıklamasını yaptı.