Usta müzisyen İsmail Soyberk hayatını kaybetti

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden olan İsmail Soyberk, hayatını kaybetti. 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan İsmail Soyberk, 2000'li yıllarda önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştı.

Akay, Türk pop müziğinin önemli müzisyenlerinden İsmail Soyberk'in vefat ettiğini duyurdu

Soyberk'in ölümünü duyuran ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden biri olan İsmail Soyberk'i, dün gece 12 Ocak 2021 tarihinde kalp krizi nedeni ile kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı dilerim. "ifadelerini kullandı.

Soyberk'in ölümünün ardından birçok ünlü isim sosyal medyadan başsağlığı paylaşımı yaptı. İşte o paylaşımlardan bazılar;

SILA: Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum.

İSKENDER PAYDAŞ: Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk'i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum,sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun.

HÜSEYİN TURAN: Birçok albümümde eşliğinden onur duyduğum çok değerli müzik adamı İsmail Soyberk'i kaybettik. Devri daim olsun...

FETTAH CAN: İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi.

OZAN ÇOLAKOĞLU: İsmail abimizi kaybetmişiz. Çok üzüldüm.

BETÜL DEMİR: Bir efsane müzisyen olmasının yanısıra müthiş bir insandı... Çok üzgünüm...

ŞEHRAZAT: Usta müzisyen muhteşem basçımız, İsmail Soyberk kardeşimizi kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin mekanı cennet olsun

SONER ARICA: Büyük müzisyen ve çok kaliteli bir insandı; stüdyoda şarkılarıma eşlik etmesi, benim için efsane anlardan, anılardandı; hep öyle hatırlayacağım

İSMAİL SOYBERK KİMDİR?

1977 yılında müzik çalışmalarına başladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı. 1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı. 2006 yılında, gitarda Barış Bölükbaşı, syntesizerda Mert Topel ve davulda Bülent Ay'dan oluşan kendi müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı. 1973-1974 yıllarında İhsan Seyfi Özulu (Keman-Gitar), İlhan Sami Özulu (Viola-Gitar), Rahmi Akgün (Davul) ve Hüseyin Haklı (Akustik Gitar-Flüt) yer aldığı EVRİM 5 grubunda Bass Gitarist olarak yer aldı. Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olan İlhan Sami Özulu ile birlikte kurdugu Grup Evrim'de 1978-1990 yılları arasında bas gitar çaldı ve şarkı söyledi.