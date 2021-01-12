Rubato’nun solisti Özer Arkun hakim karşısına çıktı! Sevgilisini feci şekilde darbetmişti…

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ardından da hastaneye götürdüğünü söyleyen Özer Arkun, "Acile götürdüm. Muayenesini tamamladıktan sonra çıktı. Beni polise şikayet edecektin, niye etmedin diye sordum. Merdivenlerden düştüğünü söylemiş. Polisle, zabıtla uğraşmak istemediğini söyledi. Olay gecesi sabaha kadar birlikte oturduk. Olayın sebebinin kendisi olduğunu söyledi ve özür diledi" iddiasında bulundu.

Bu olaydan sonra aralarında bir ay boyunca kavga yaşanmadığını, bir ay sonra oğlu ile görüştüğü için aralarında tartışma yaşandığını söyleyen Özer Arkun, "İkinci kez çocuğumla görüştüğümde bana ve çocuğuma beddua okudu. Bu duruma ikinci kez müsaade etmeyeceğimi söyledim. Kendisi ile asla evlenmeyeceğimi söyledim. Bu tarihten sonra bana yönelik şantaj ve tehditler başladı. İşinden olduğunu, mağdur olduğunu söyledi. Ailesine karşı rezil olduğunu söyledi. İşinden olan maaş kaybı nedeni ile vicdani hareket ederek kendisine 6 aylık maaşı için 40 bin lira ödeme yaptım. Sonrasında maaşının kesilmediğini öğrendim." dedi.

Ayrılma isteğinin ardından müşteki Burcu Y.'nin şantaj ve tehditlerde bulunmaya başladığını savunan Arkun, "Kendisine küfür ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Bilakis ben sürekli kendisinden hakaret gördüm. Hastaneye olayı kimseye anlatmaması koşulu ile götürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum. Şantaj suçlaması doğru değildir. Tehdit suçlaması doğru değildir. Bilgisayarını ve telefonunu kullandırmadığım iddiası doğru değildir. Bardak fırlatmadım. Cinsel taciz iddiası doğru değildir. Kapıyı kilitleyip gitmesine engel olmadım. Burnuna aldığı darbe boğuşma esnasında istemeyerek olmuştur" dedi.

Arkun, boğuşma sırasında boğazında müştekinin tırnak izleri oluştuğunu ancak buna yönelik darp raporu almadığını belirterek, "Rapor almayı düşünmedim" dedi.