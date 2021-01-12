Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı!

Demet Şener, İbrahim Kutluay'la resmi olarak boşanmasından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. 21 Haziran 2019 da evlenen çiftten kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Hürriyet'in haberine göre, bir süredir görüntülenmeyen ünlü çifti bu sabah İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar.

ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN...

Sürpriz ayrılığın Cenk Küpeli'nin ısrarla çocuk istemesinden kaynaklandığı öğrenildi. Şener yaptığı bir röportajda 'çocuk istiyor musunuz?' sorusuna 'kısmet' cevabını vermişti.

KÜPELİ AİLESİ İSTEMEMİŞTİ

21 Haziran 2019 da Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener istenmeyen gelin olmuştu. Küpeli'nin ailesi ne nikaha katılmış ne de gelinleriyle bir araya gelmişti. Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli, 'Oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz' sözleriyle Demet Şener'e isyan etmişti.