Koronavirüse yakalanan Songül Öden hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden, kendisini evinde karantinaya almıştı. Durumu ağırlaşan güzel oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Öden'in tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.
MAGAZİN Sabah
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Geçen hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber geldi.
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan oyuncunun testi pozitif çıkmıştı. Kendisini hemen karantinaya alan Songül Öden'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
BİR SÜRE HASTANEDE KALACAK
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan ünlü oyuncu, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.
41 yaşındaki Öden'in artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.