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Koronavirüse yakalanan Songül Öden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta testi pozitif çıkan , kendisini evinde karantinaya almıştı. Durumu ağırlaşan güzel oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Öden'in tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Koronavirüse yakalanan Songül Öden hastaneye kaldırıldı

Geçen hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber geldi.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan oyuncunun testi pozitif çıkmıştı. Kendisini hemen karantinaya alan Songül Öden'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

BİR SÜRE HASTANEDE KALACAK

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan ünlü oyuncu, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

41 yaşındaki Öden'in artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

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