10 Ocak 2021, Pazar
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Oyuncu Can Yaman kurala uymadı | İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası

'da da popüler olan ünlü oyuncu , 'da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 euro cezaya çarptırıldı.

MAGAZİN İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen 'in çektiği bir reklam filminde oynayan , cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Covid-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 euro ceza kesti.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.

Oyuncu Can Yaman'a ceza! Kurala uymadı OYUNCU CAN YAMAN'A CEZA! KURALA UYMADI

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