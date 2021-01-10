Oyuncu Can Yaman kurala uymadı | İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.

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