Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu! Bebeğinin ismini açıkladı
Karantina döneminde kızıyla birlikte Almanya’ya dönen Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Doğum yaptığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Uzerli, bebeğinin ismini de açıkladı.
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Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Uzerli, Lily Koi adını erdiği bebeğinin dün dünyaya geldiğini Instagram sayfasından duyurdu.
Uzerli paylaşımında "Baba ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" diye yazdı. Uzerli'nin paylaşımına takipçilerinden tebrik yorumları geldi.
Uzerli'nin Lara Jemine adından bir de kızı bulunuyor.