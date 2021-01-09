Vildan Atasever ile Mehmet Erdem aşkı kısa sürdü

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Vildan Atasever-Mehmet Erdem ilişkisi kısa sürdü. 2020'nin ekim ayından bu yana aşk yaşayan ikiliden Vildan Atasever, sosyal medya hesabından Mehmet Erdem'i takip etmeyi bıraktı.

ARADIĞI MUTLULUĞU BULAMADI

Magazinburada'nın haberine göre, şimdilerde Payitaht Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan karakterini canlandıran güzel oyuncu, 2020'nin haziran ayında nişanlısı Erdem Akdemir ile ayrılmıştı. Nişanlısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mehmet Erdem'le yeni bir aşka yelken açan Vildan Atasever, hayranlarını üzdü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlişkilerini gözden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin ayrılık sonrası ne açıklama yapacağı merak ediliyor.