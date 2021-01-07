Geri sayım başladı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Dijital dizi-film platformu Netflix'te yayın hayatına başlayan Aşk 101'in ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonun final sahnesinde, Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuşlardı. Tam o sırada kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Kimin geleceği ve ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken, dizi oyuncularının sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı düşünülüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.

Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.