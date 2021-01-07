Geri sayım başladı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Aşk 101 2. sezonu için bekleyiş sürüyor. Netflix platformunda yayın hayatına başlayan Türk dizisi Aşk 101'in ilk sezonu Nisan 2020'de seyirci karşısına çıkmıştı. 90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen dizinin ikinci sezonunda ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çekimleri tamamlandığı öğrenilen Aşk 101'in yeni sezonu için araştırmalar sürüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Dijital dizi-film platformu Netflix'te yayın hayatına başlayan Aşk 101'in ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonun final sahnesinde, Işık ve Eda, Sinan'ın evinde buluşmuşlardı. Tam o sırada kapı çalmış ve bölüm sona ermişti. Kimin geleceği ve ekibin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken, dizi oyuncularının sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar ile ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı düşünülüyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına "No sad goodbyes" notunu düştü.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.
Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.
Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.
Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder.
Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.
Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar.
Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.
Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.