Songül Öden’in koronavirüs testi pozitif çıktı! Sağlık durumu…

Ünlü oyuncu Songül Öden'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan oyuncunun testi pozitif çıktı.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Kendisini hemen karantinaya alan Öden'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.