Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve kızı için harekete geçti!
Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kısa süre önce doğum yapan eşi Sinem Kobal ve kızı Lalin için şoför arayışına başladı. İmirzalıoğlu’nun iş başvurusu yapanlarla bizzat görüştüğü öğrenildi.
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 4 yıl önce nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre önce kızları Lalin'i kucağına almıştı.
Baba olma mutluluğu yaşayan İmirzalıoğlu, eşi ve kızı için şoför arayışına başladı.
BAŞVURANLARLA KENDİSİ GÖRÜŞÜYOR
Milliyet'in haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri yanında çalışan şoförünün yanı sıra eşi ve çocuğu için de şoför arayışına girdi. Oyuncunun, iş başvurusu yapanlarla bire bir görüştüğü öğrenildi.