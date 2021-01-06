Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal ve kızı için harekete geçti!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 4 yıl önce nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre önce kızları Lalin'i kucağına almıştı.

Baba olma mutluluğu yaşayan İmirzalıoğlu, eşi ve kızı için şoför arayışına başladı.

BAŞVURANLARLA KENDİSİ GÖRÜŞÜYOR

Milliyet'in haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri yanında çalışan şoförünün yanı sıra eşi ve çocuğu için de şoför arayışına girdi. Oyuncunun, iş başvurusu yapanlarla bire bir görüştüğü öğrenildi.