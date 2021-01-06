Merve Yalçın: Ünlü olmak kolay gözüküyor ama...

Pandemi sürecinde neler yaptın? TikTok ve Youtube içerikleri nasıl gidiyor?

Aslında her dalda koşturmaya, her yerde var olmaya çalışıyorum ama daha çok TikTok'tayım. Günlük yaşantımın içerisinde çok da vakit harcamadan içerik üretebiliyorum. Hem iş yapıyorum hem eğleniyorum. Ocak'ta bir şarkım daha çıkacak. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Müzikle uğraşmayı profesyonel açıdan sürdürmek istiyor musun? Bir meslek haline getirme hayalin var mı?

Aslında tamamen isteğe bağlı. Yaptığım işler gerçekten sevilirse devam etmeyi düşünüyorum tabii. Ama "Sen şarkı yapma artık" deseler, orada bırakırım :)

İlk şarkına gelen tepkiler olumluydu sanırım?

Evet, 40 milyon izlendi. Bu beni tatmin etti. Bu yüzden ikinci üçüncü şarkıyı yapmayı düşünüyorum. O şarkılarda da istediğim başarıyı elde edersem devam etmek istiyorum.