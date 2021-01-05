Nilay Deniz ve Erçin Karabulut’un 3 yıllık evliliği bitti! Mavi tura çıktı

Nilay Deniz ve görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, üç yıl önce İzmir'de gerçekleşen kır düğünü ile hayatlarını birleştirmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çiftten Deniz, evini ayırmış hatta eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ile fotoğrafları da silmişti.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Evlilik harika bir şey. Sorumluluk arttıkça bendeki sevgi de artıyor" yanıtını vermişti.

BOŞANMA SONRASI MAVİ TURA ÇIKTI

Üç yıllık evliliği biten Nilay Deniz, geçtiğimiz hafta sonu kafa dinlemek için arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı. Deniz, Bodrum ve Marmaris'ten sonra dün İstanbul'a gitti.

Deniz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çatı Katı Aşk' adlı yaz dizisinde Yasemin karakterine hayat vermişti.