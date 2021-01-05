05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Emre Altuğ trafik kazası yaptı! Sağlık durumu…

Emre Altuğ trafik kazası yaptı! Sağlık durumu…

Şarkıcı ve oyuncu , Ortaköy’de kaza yaptı. Dün 18.00 sularında meydana gelen kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altuğ, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.01.2021
ABONE OL
Emre Altuğ trafik kazası yaptı! Sağlık durumu…

'Sihirli Annem' dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı.

"YARALANMA OLMAMIŞTIR"

Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA