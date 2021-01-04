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Sanatçı Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü klarnet sanatçısı 'in eşi , nedeniyle hayatını kaybetti. Sesler’in cenazesi Edirne’nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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Sanatçı Selim Sesler’in eşi Nuran Sesler koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da, 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Roman müziğinin önde gelen isimlerinden klarnet sanatçısı Selim Sesler'in İzmir'de yaşayan eşi Nuran Sesler'in, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuran Sesler'in cenazesi, bugün memleketi Keşan ilçesindeki Enez Yolu Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.

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