Ramo’nun yıldızı Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu koronavirüse yakalandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Yaşar karakterinin ardından bu sezon Ramo'ya dahil olan Olgun Şimşek'ten kötü haber geldi. Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Önceki gün test sonucu pozitif çıkan çift, karantinaya alındı. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.