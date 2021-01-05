Ramo’nun yıldızı Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu koronavirüse yakalandı
Bu sezon Cihangir rolüyle Ramo dizisinde dahil olan Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu'ndan kötü haber geldi. Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Şimşek ve eşi koronavirüse yakalandı. Önceki gün COVID-19 test sonucu pozitif çıktığı öğrenilen oyuncu ve eşinin sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Yaşar karakterinin ardından bu sezon Ramo'ya dahil olan Olgun Şimşek'ten kötü haber geldi. Olgun Şimşek ve eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Önceki gün test sonucu pozitif çıkan çift, karantinaya alındı. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.